Lega Nord, l'ex parlamentare Pini la rivuole e chiede un congresso federale

I governatori del Nord come Attilio Fontana e i 'frondisti' come il senatore Massimiliano Romeo "stanno facendo un percorso diverso e valutazioni diverse di natura più politica e culturale e di distinguo sulle linee di Matteo Salvini. Noi non facciamo appello a nessuno" evidenzia Pini. "Da sei anni l'attività politica della Lega Nord è bloccata totalmente, con il commissario Igor Iezzi che ha fuso tutte le sezioni e stoppato di fatto il tesseramento. Non c'è nessuna agibilità politica alla vecchia militanza, tutto per spianare la strada al piano sovranista di Salvini, che si è dimostrato fallimentare"