Ex Ilva, Giorgia Meloni: "A settembre un Tavolo a Palazzo Chigi" | Mattarella: "Serve impegno nazionale per Taranto"

"Signor prefetto, ho letto - afferma la premier - la richiesta a me pervenuta per suo tramite da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Sono lieta che dai richiedenti venga apprezzato il rilievo che la manifestazione sportiva ha e avrà per Taranto: è l'esito di un impegno finanziario e organizzativo che ha coinvolto in primis il governo". "Garantisco che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal Governo obiettivo di rilievo nazionale" ha concluso Meloni.