Ex Ilva, Giorgia Meloni: "A settembre un Tavolo a Palazzo Chigi" | Mattarella: "Serve impegno nazionale per Taranto"
In una lettera inviata al prefetto del capoluogo pugliese il premier ha aperto alla possibilità di un dialogo con tutti gli enti coinvolti
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Giorgia Meloni è intervenuta sulla vicenda ex Ilva in una lettera inviata al prefetto di Taranto, Ernesto Liguori. L'idea è quella di convocare un tavolo di confronto con i sindacati nazionali del settore, coordinato dal sottosegretario Mantovano e composto da tutti i ministri a vario titolo competenti per i primi giorni di settembre.
La lettera
"Signor prefetto, ho letto - afferma la premier - la richiesta a me pervenuta per suo tramite da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Sono lieta che dai richiedenti venga apprezzato il rilievo che la manifestazione sportiva ha e avrà per Taranto: è l'esito di un impegno finanziario e organizzativo che ha coinvolto in primis il governo". "Garantisco che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal Governo obiettivo di rilievo nazionale" ha concluso Meloni.
L'intervento di Mattarella
In occasione dell'inizio dei Giochi del Mediterraneo il Presidente della Repubblica ha inviato una nota al Quotidiano di Puglia: "Un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza intendo dedicare agli abitanti della storica città di Taranto - custode di un patrimonio storico, culturale, artistico dí inestimabile valore - che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita: questi aspetti della loro condizione costituiscono un problema e, insieme, un impegno nazionale. La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo manifesta il ruolo che la Città riveste nella Repubblica. L'augurio è che, a partire da questi giochi, Taranto torni ad abbracciare il futuro".