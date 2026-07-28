Ex Ilva, i sindacati proclamano otto ore di sciopero in tutti gli stabilimenti

Sciopero di otto ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. È quanto hanno deciso, e comunicato, i rappresentanti sindacali di Fim, Fiom e Uilm al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto a un confronto nel mese di agosto.