L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. A stabilirlo è stata la corte d'appello di Milano, in particolare la sezione specializzata in materia di impresa. I giudici hanno, dunque, accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini contro Ilva in As e Acciaierie d'Italia in As. I giudici hanno disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, condizionando la ripartenza alla completa bonifica dell'asbesto e alla riduzione delle emissioni sottili. Il verdetto ribalta la decisione del tribunale, rilevando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al "progressivo ammaloramento dello stabilimento".