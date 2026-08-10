"Liberiamo gli italiani dalla burocrazia", la campagna di Forza Italia | Tajani: "Pronto disegno di legge"

Il vicepremier ha passato in rassegna i successi già raggiunti: "Con Paolo Zangrillo abbiamo semplificato e digitalizzato centinaia di procedure. Con Elisabetta Casellati abbiamo abrogato oltre 30mila atti normativi pre-repubblicani. È una battaglia che porto avanti dalla mia esperienza a Bruxelles e che da ministro degli Esteri ho tradotto creando una Unità per la semplificazione e il coordinamento della Farnesina". Poi la novità: "Forza Italia presenterà un disegno di legge per analoghe iniziative in tutti i ministeri. Ora voglio portare questa battaglia con ancora più forza al tavolo del governo, con proposte concrete. Meno carte, meno costi, meno tempo perso. Liberiamo le energie dell'Italia. Liberiamo i cittadini dalla ragnatela della burocrazia. Libera Italia".