Schlein: col governo spaccato il dibattito su primarie è inutile e dannoso

Intervenendo alla Festa dell'Unità di Rivalta sul Mincio, nel Mantovano, il segretario del Pd interviene nel dibattito sulle future scelte del campo largo. "Il governo è spaccato a metà, con Salvini che mi dà ragione sugli extraprofitti e Tajani che dice che quella è una parolaccia. Davanti a questo - spiega Elly Schlein - davanti a un esecutivo spaccato su come aiutare gli italiani, noi non possiamo perderci in sfumature sulle primarie. Credo che in queste settimane abbiamo perso tempo in dibattiti inutili e dannosi. Preferiamo occuparci dei bisogni sulle persone".