Il Cairo, Tajani: "Con l'Egitto intesa per aumentare gli arrivi regolari di migranti"
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è arrivato presso la capitale dell'Egitto e ha risposto ad alcune domande durante un punto stampa
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Con l'Egitto l'Italia dovrà "affrontare sempre più il tema dell'immigrazione, tant'è che oggi firmiamo un accordo, lo firmerò col ministro degli Esteri, per far sì che la collaborazione tra i nostri Paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione". È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione di un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, capitale dell'Egitto.