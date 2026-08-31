IN VIGORE DAL PRIMO AGOSTO

L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per 15 giorni

La misura, prorogata da lunedì 31 agosto per altri quindici giorni, è stata introdotta il primo di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta

31 Ago 2026 - 11:40
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L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda, in particolare, il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata da lunedì 31 agosto per altri quindici giorni, è stata introdotta il primo di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.

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Piantedosi: "Proroga perché restano criticità su Ceuta"

 La decisione della proroga della sospensione di Schengen con la Spagna "è stata assunta, in linea con l'analisi effettuata dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso 1° agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna, insieme all'Unione Europea, affinché in quell'area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione. Lo comunica il Viminale. Le valutazioni alla base del provvedimento di proroga "sono state comunicate dal ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di un costruttivo confronto telefonico".

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