"Per la Finlandia è importante che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto e che tutti gli Stati membri dell'Ue rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del Patto. Da parte nostra, restiamo impegnati a garantire l'effettiva attuazione delle procedure relative alla determinazione dello Stato responsabile", ha spiegato il ministero dell'Interno. "Abbiamo continuato la nostra cooperazione e il dialogo con l'Italia nel corso degli anni", ha affermato ancora, "riteniamo che l'entrata in applicazione del Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (Ammr) consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia e i trasferimenti verso l'Italia sono attualmente in fase di preparazione".