Ferragosto di fuoco a Ceuta e Melilla, allarme per l'assalto dei migranti | Ma in Ue calano gli ingressi irregolari

Occhi puntati su Ceuta e Melilla e sull'appello che da tempo rimbalza sui social per un nuovo assalto alle due exclave nel giorno di Ferragosto. Marocco e Spagna hanno blindato il valico e le frontiere nel timore che il tam tam si trasformi in una nuova ondata di migranti, dopo l'ingresso in massa del 30 luglio. Ma mentre l'allerta resta altissima, i nuovi dati di Frontex indicano come in Europa gli ingressi irregolari stanno arretrando con forza: nei primi sette mesi del 2026 sono infatti calati del 37%, a quota 61mila. Resta aperto, intanto, il braccio di ferro tra Roma e Berlino sui dublinanti: l'Italia ha comunicato ufficialmente alla Germania che non ne accetterà il rientro, ma da Berlino finora non è arrivata alcuna risposta formale.