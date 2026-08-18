Ragazza somala espulsa dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo da una Chiesa evangelica in Baviera

"Ho già avvertito il Bamf (l'ufficio tedesco per l'immigrazione) e il ministero dell'Interno bavarese", ha spiegato Reichel. La mossa dell'associazione "Matteo" si inquadra infatti nell'ambito di un accordo con gli enti federali che risale al 24 febbraio 2015, ha spiegato. "Questo stabilisce che le chiese, che siano evangeliche, cattoliche o libere, possono dare asilo per ragioni umanitarie a delle persone in grave difficoltà. La giovane somala è una ragazza particolarmente provata - ha aggiunto il presidente dell'associazione che si occupa del caso della ventiduenne -. Ha già sofferto molto, è molto spaventata e corre il rischio di perdere i contatti con la sua famiglia. In questo caso riteniamo che vi siano tutti i presupposti per darle asilo". La protezione della comunità evangelica durerà formalmente fino alla scadenza del termine per l'espulsione.



"Sono molto felice di essere al sicuro", ha detto all'Ansa la ragazza somala che dovrebbe essere rimandata in Italia dalla Germania (attraverso il presidente dell'associazione evangelica "Matteo"). "Adesso il tempo orribile della fuga è finito", ha aggiunto la ventiduenne colpita da un provvedimento di espulsione verso l'Italia dalla Germania.

