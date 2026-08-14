Migranti, guardia costiera: "Undici cadaveri in mare nella zona di soccorso libico"

Stava volando su quel fazzoletto di mare davanti alla Libia, alla ricerca di barconi della speranza, in partenza, con decine di disperati, verso le coste italiane, quando un aereo di una ong ha notato e fotografato invece 11 cadaveri che galleggiavano in mare aperto, a 57 miglia dalla città di Zuara. Si tratta della zona di recupero della guardia costiera libica, così l'equipaggio derl veivolo ha dato l'allarme alla guardia costiera italiana che ha avvisato quella libica.