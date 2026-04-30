Naufragio di migranti al largo della Libia: almeno 17 morti, sette i superstiti | Nove ancora dispersi

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che fa capo alle Nazioni Unite, ha dichiarato che quando i sopravvissuti sono stati tratti in salvo, erano alla deriva in mare da giorni. Alcuni dei migranti sono morti di fame e di sete. L'agenzia poi ha dichiarato che le operazioni di soccorso sono state condotte dalla Marina, dalla Guardia costiera libica e dalla Mezzaluna rossa libica.