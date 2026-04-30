Naufragio di migranti al largo della Libia: almeno 17 morti, sette i superstiti | Nove ancora dispersi
Lo riferiscono funzionari dell'Onu. La barca si sarebbe ribaltata a circa 100 chilometri dalla città di Tobruk
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Una barca con a bordo 33 migranti sudanesi si è ribaltata nel Mar Mediterraneo nei pressi della città di Tobruk, nella Libia orientale. Il bilancio è di almeno 17 morti e 9 dispersi. Lo riferiscono funzionari delle Nazioni Unite. Solo sette persone si sarebbero salvate, secondo quanto scritto su X dall'agenzia Onu per i rifugiati.
Il naufragio
Secondo la ricostruzione, l'imbarcazione era partita da Tobruk ed era diretta in Grecia, quando si è capovolta a circa 100 chilometri a nord-ovest della città. Non è chiaro, a livello temporale, quando sia avvenuto il naufragio.
Oim: "I sopravvissuti erano alla deriva in mare da giorni"
L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che fa capo alle Nazioni Unite, ha dichiarato che quando i sopravvissuti sono stati tratti in salvo, erano alla deriva in mare da giorni. Alcuni dei migranti sono morti di fame e di sete. L'agenzia poi ha dichiarato che le operazioni di soccorso sono state condotte dalla Marina, dalla Guardia costiera libica e dalla Mezzaluna rossa libica.