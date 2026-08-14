Il Papa: "Porre al centro protezione minori migranti, loro dignità calpestata in troppi modi"

Nella gestione del fenomeno migratorio va riaffermato "il principio del superiore interesse del minore", dice Leone XIV nel Messaggio per la 112a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (27 settembre). Le istituzioni devono "mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente", afferma il Papa: "Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente un cambio di prospettiva: occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani". Il Papa: "Porre al centro protezione minori migranti, loro dignità calpestata"