Usa, gli agenti dell'Ice saranno dotati di guanti a scarica elettrica

Il dolore viene descritto come acuto e immediato. Le associazioni per i diritti civili hanno protestato poiché il rischio è che il dispositivo possa facilitare un uso eccessivo della forza da parte degli agenti rispetto al taser, che deve comunque essere estratto e acceso prima di poter essere utilizzato. La notizia del nuovo strumento arriva anche in un momento in cui l'Ice è fortemente criticata e sotto accusa per l'aumento dei decessi di migranti non solo durante le operazioni di polizia, ma anche all'interno dei centri di detenzione.