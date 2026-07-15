MENTRE ATTRAVERSAVA LA STATALE

Florida, tenta di sfuggire all'Ice: muore investito da un tir

La notizia è stata resa nota dalla polizia di St. Augustine

15 Lug 2026 - 06:28
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Un uomo è morto mentre tentava di sfuggire da alcuni agenti dell'Ice, l'agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana, in Florida. Il fatto è stato reso noto dalla polizia di St. Augustine. Secondo una prima ricostruzione, quattro persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che, proprio in quel momento, stava passando. 

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