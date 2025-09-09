Tir contro camper in panne, muore una bambina sulla E45 a Perugia

Una bambina di otto anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la E45 a Resina Nord, nei pressi di Perugia. La famiglia viaggiava a bordo di un camper rimasto in panne, che è stato investito da un Tir. Il mezzo pesante ha tamponato anche un furgone Anas, fermo sul posto, per prestare soccorso. Nello scontro i genitori della piccola sono rimasti feriti. Il tratto della statale è stato provvisoriamente chiuso al traffico in corrispondenza del territorio comunale di Perugia.