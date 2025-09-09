Tir contro camper in panne, muore una bambina sulla E45 a Perugia

© Ansa
Una bambina di otto anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la E45 a Resina Nord, nei pressi di Perugia. La famiglia viaggiava a bordo di un camper rimasto in panne, che è stato investito da un Tir. Il mezzo pesante ha tamponato anche un furgone Anas, fermo sul posto, per prestare soccorso. Nello scontro i genitori della piccola sono rimasti feriti. Il tratto della statale è stato provvisoriamente chiuso al traffico in corrispondenza del territorio comunale di Perugia.
Il padre della bambina, che ha riportato le ferite più gravi, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Perugia. Ricoverate invece all'ospedale di Città di Castello, in condizioni non particolarmente gravi, altre due persone. Una delle due è la madre della bambina vittima dell'incidente. Non è invece ancora chiaro chi sia il terzo ferito, inizialmente indicato come un altro familiare della vittima.
