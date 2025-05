Un 62enne in monopattino è stato investito e ucciso da un Tir a Rho, in provincia di Milano. La vittima dell'incidente è un cittadino egiziano che si trovava alla guida del mezzo elettrico quando, per cause in corso di accertamento, è andato a scontrarsi con l'autoarticolato. La violenza dell'impatto non gli ha lasciato scampo.