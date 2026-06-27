Usa, Trump nomina il nuovo direttore dell'Ice: è Lance Schroyer, ex poliziotto e marine

Lance Schroyer è un veterano delle forze dell'ordine dell'Oklahoma. Ha passato buona parte della sua carriera presso la Oklahoma Highway Patrol. Nel corso degli anni, ha servito come soldato, tenente, capitano e successivamente come maggiore. Prima Inoltre, Schroyer ha prestato servizio nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti e ha fatto anche parte del Consiglio Consultivo per Cani Antidroga dell'Oklahoma. Il Segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin, pure dell'Oklahoma si è congratulato per la scelta. "Con oltre 29 anni di esperienza nelle forze dell'ordine, Lance svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuare il mandato conferito dal popolo americano al presidente: individuare, arrestare ed espellere gli immigrati irregolari", ha scritto su X.