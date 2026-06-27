Oltre 29 anni di esperienza

Usa, Trump nomina il nuovo direttore dell'Ice: è Lance Schroyer, ex poliziotto e marine

Il tycoon lo presenta così: "È un patriota con una reale esperienza operativa"

27 Giu 2026 - 23:25
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© Dipartimento di sicurezza interna Usa

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Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato la nomina di Lance Schroyer, ex agente della polizia statale dell'Oklahoma, come nuove direttore dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice). Ex marine e "patriota con una reale esperienza operativa, leader di comprovata capacità, con decenni di esperienza nell'assicurare alla giustizia i peggiori criminali", ha scritto il presidente su Truth di Schroyer. La nomina giunge dopo le dimissioni a fine maggio di Todd Lyons.

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Chi è Lance Schroyer

 Lance Schroyer è un veterano delle forze dell'ordine dell'Oklahoma. Ha passato buona parte della sua carriera presso la Oklahoma Highway Patrol. Nel corso degli anni, ha servito come soldato, tenente, capitano e successivamente come maggiore. Prima Inoltre, Schroyer ha prestato servizio nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti e ha fatto anche parte del Consiglio Consultivo per Cani Antidroga dell'Oklahoma. Il Segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin, pure dell'Oklahoma si è congratulato per la scelta. "Con oltre 29 anni di esperienza nelle forze dell'ordine, Lance svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuare il mandato conferito dal popolo americano al presidente: individuare, arrestare ed espellere gli immigrati irregolari", ha scritto su X.

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