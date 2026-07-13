Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Biddeford, nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'Ice (Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane). Lo ha reso noto il presidente della Camera dello stato Usa, Ryan Fecteau, in un messaggio su Facebook.



L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano, Lorenzo Salgado Araujo, durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. "Una persona è stata uccisa e l'Ice era coinvolta. La polizia e il dipartimento della Pubblica sicurezza sono sul posto per raccogliere dettagli. Ci si aspetta che anche l'Fbi indaghi", ha dichiarato Fecteau nel suo messaggio, precisando che si tratta delle uniche informazioni disponibili al momento e che fornirà ulteriori aggiornamenti non appena li riceverà.



