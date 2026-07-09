Usa, agente della Dea uccide un uomo durante un'operazione antidroga

Un membro della task force federale impegnata nel contrasto alla criminalità a Memphis ha ucciso una persona durante un'operazione antidroga, segnando il secondo episodio mortale in quattro giorni e il quarto decesso collegato all'unità dalla sua istituzione, nel settembre 2025. Lo riferisce Nbc News, precisando che l'agenzia federale coinvolta è la United States Marshals Service. La sparatoria è avvenuta mercoledì, mentre agenti della Drug Enforcement Administration (Dea) stavano eseguendo un mandato di perquisizione per reati legati alla droga in una stanza d'albergo. Secondo Brady McCarron, portavoce del Marshals Service, gli agenti hanno sfondato la porta dopo che il sospettato si era rifiutato di aprire.