L'ultimo paradosso di Trump: gli agenti Ice specializzati nelle espulsioni messi a gestire l'accoglienza negli aeroporti Usa

La domanda che in molti si pongono è: cosa ci fa concretamente un agente Ice in un terminal? Homan è stato esplicito su un punto: nessun agente Ice si metterà davanti a una macchina a raggi X. "Non siamo addestrati a farlo", ha dichiarato. Il piano, ancora in fase di definizione insieme al direttore ad interim di Ice Todd Lyons e alla responsabile ad interim della Tsa Ha Nguyen McNeill, prevede che gli agenti assumano compiti secondari come presidiare uscite, controllare accessi, gestire i flussi, con l'obiettivo di liberare il personale Tsa specializzato e concentrarlo sui controlli principali. Homan ha anche ricordato che agenti Ice sono già presenti in molti aeroporti per attività investigative legate al traffico illecito: il passo verso compiti operativi di supporto, ha sostenuto, è breve.