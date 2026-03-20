Il New York Times: "L'amico di Trump ha chiesto all'Ice di espellere l'ex fidanzata brasiliana"

L'inviato speciale in Italia ha negato di aver chiesto all'Ice di trattenere la sua ex o di aver sollecitato altri favori, dichiarando di essersi limitato a chiedere di chiarire la situazione relativa al caso della donna. Il dipartimento per la Sicurezza interna ha affermato in un comunicato che Ungaro è stata trattenuta ed espulsa poiché in possesso di un visto scaduto da tempo e in quanto accusata di frode. "Qualsiasi insinuazione secondo cui" la donna "sarebbe stata arrestata e allontanata per motivi politici o favoritismi è falsa", si legge nella nota, citata dal New York Times. Insomma, stando al comunicato, l'espulsione si sarebbe verificata con ogni probabilità a prescindere dalla presunta telefonata di Zampolli.