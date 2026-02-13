Minnesota, due agenti Ice congedati dopo aver mentito sotto giuramento

Due nuove indagini federali sono state avviate dopo che l'Agenzia per l'immigrazione e le dogane (Ice) ha ammesso che due suoi agenti potrebbero aver mentito sotto giuramento riguardo a un episodio avvenuto a gennaio a Minneapolis, in cui uno di loro ha sparato a un immigrato venezuelano alla gamba. L'indagine e' stata confermata dal direttore dell'agenzia Todd Lyons, che ha detto che video e altre prove contraddicono le dichiarazioni giurate fornite dai due ufficiali. I due agenti sono stati posti in congedo amministrativo mentre il dipartimento di Giustizia conduce un'indagine penale, per cui potrebbero affrontare licenziamento o accuse criminali qualora si confermi che hanno fornito "dichiarazioni non veritiere".