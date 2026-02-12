Minnesota, il capo dell'immigrazione Homan avvisa: "L'Ice non se ne andrà"

"Gli agenti dell'Ice resteranno in Minnesota, ma l'operazione di emergenza è terminata". A dirlo, in conferenza stampa, è stato il capo dell'immigrazione Tom Homan, l'uomo inviato da Trump conosciuto anche come "lo zar dei confini". "L'intervento ha ottenuto il risultato che volevamo", ha detto Homan, precisando inoltre che: "Non ci sono stati arresti in chiese, ospedali o scuole elementari".