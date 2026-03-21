Usa, il piccolo Liam sarà deportato: con lui il fratello, il papà e la mamma incinta
La famiglia ecuadoriana ha quattro settimane di tempo per presentare ricorso dopo che un giudice ha dato ragione all'Ice
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Il piccolo Liam sarà deportato insieme al fratello maggiore di 13 anni e ai genitori. A un mese e mezzo dalla liberazione dal centro di detenzione in Texas, dove il bimbo di 5 anni era stato portato con il padre dopo il loro arresto a Minneapolis, la famiglia Conejo Ramos sembra essere nuovamente piombata nell'incubo dell'espatrio forzato.
Lo stallo durato un mese e mezzo
A schierarsi con l'amministrazione Trump e con la valutazione degli agenti Ice, l'Agenzia anti-immigrazione americana, è stato un giudice dopo che la famiglia ecuadoriana non sarebbe riuscita a farsi approvare la richiesta d'asilo. Lo stesso togato il 7 febbraio aveva posticipato l'udienza riguardo alla convalida o meno del provvedimento di deportazione di un mese per permettere ai Conejo Ramos di compiere i primi passi verso la regolarizzazione della loro permanenza nel Minnesota. Ora però la deportazione si fa una prospettiva sempre più concreta: se entro le prossime quattro settimane non sarà accolto il ricorso dei legali della famiglia, i genitori con i due figli dovranno lasciare gli Stati Uniti.
Gli arresti a gennaio e il nuovo incubo
Il piccolo Liam era stato arrestato nell'operazione in cui il padre Adrian era finito in manette, lo scorso 20 gennaio a Minneapolis nel bel mezzo di una maxi operazione dell'Ice nella città del Minnesota. Intercettato di ritorno dall'asilo - zaino di Spiderman in spalla e cappello blu acceso in testa - la foto del piccolo Liam era diventata virale e aveva causato un'ondata di indignazione contro l'operato dell'agenzia anti-immigrazione americana. L'1 gennaio un giudice del Texas aveva annullato la detenzione dei due, accusando la Casa Bianca di "calpestare la Dichiarazione d'Indipendenza". Questa volta, però, a rischiare la deportazione sono anche il fratello 13enne e la madre Erika, incinta del terzo figlio.