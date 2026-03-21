Usa, il piccolo Liam sarà deportato: con lui il fratello, il papà e la mamma incinta

Il piccolo Liam era stato arrestato nell'operazione in cui il padre Adrian era finito in manette, lo scorso 20 gennaio a Minneapolis nel bel mezzo di una maxi operazione dell'Ice nella città del Minnesota. Intercettato di ritorno dall'asilo - zaino di Spiderman in spalla e cappello blu acceso in testa - la foto del piccolo Liam era diventata virale e aveva causato un'ondata di indignazione contro l'operato dell'agenzia anti-immigrazione americana. L'1 gennaio un giudice del Texas aveva annullato la detenzione dei due, accusando la Casa Bianca di "calpestare la Dichiarazione d'Indipendenza". Questa volta, però, a rischiare la deportazione sono anche il fratello 13enne e la madre Erika, incinta del terzo figlio.