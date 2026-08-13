Caos Schengen, Piantedosi: "Toglieremo lo stop solo con la fine totale dei rischi"

Nessuna "speculazione politica" contro la Spagna. Solo "sicurezza nazionale". Lo afferma Matteo Piantedosi, intervenuto in commissione Schengen in merito al tema del ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Quanto successo a Ceuta, con migliaia e migliaia di migranti arrivati in blocco nell'exclave spagnola, e in seguito ha scatenato forti polemiche fra i due Paesi. Che il ministro dell'Interno ha provato a spegnere: "Quello che ha scelto di fare il governo è pienamente nel diritto europeo".