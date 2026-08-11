La Spagna torna ad attaccare l'Italia: "Lo stop a Schengen per esigenze elettorali"

La Spagna torna ad attaccare l'Italia. Da Ceuta, il ministro degli Esteri spagnolo Albares accusa il governo Meloni di avere sospeso Schengen per "esigenze elettorali" e "interessi di parte". E torna a puntare il dito contro la gestione italiana dei flussi, che - sostiene - registrerebbe un numero di ingressi irregolari superiore a quello spagnolo. Parole che riaccendono la crisi diplomatica scatenata dall'ondata migratoria di Ceuta, con la decisione di Roma di sospendere Schengen e Madrid che ha risposto applicando a sua volta il provvedimento.