Marocco, arrestato un gruppo sospettato di aver incitato via social il nuovo esodo a Ceuta

Il portavoce Rachid El Khalfi ha detto che negli ultimi giorni è stata monitorata la diffusione di post e messaggi di origine sconosciuta su diverse piattaforme di social media, che incitano all'organizzazione di tentativi di attraversamento illegale di massa verso Ceuta e Melilla. El Khalfi ha affermato che tali appelli rappresentano "gravi rischi per la sicurezza delle persone". "Le autorità, - ha aggiunto, - stanno monitorando attentamente la situazione".