Migranti, Germania: "Applichiamo il Patto Ue, verso respingimenti in Italia e Grecia" | Fonti Viminale: "Nessun dublinante da riprendere"

La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo. "Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del Sistema europeo comune di asilo (Seca)", entrato in vigore il 12 giugno, e Berlino "si aspetta pertanto che, a partire da tale data, vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia", sottolinea un portavoce del ministero degli Interni tedesco all'agenzia Ansa. Fonti del Viminale sottolineano però che "non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino".