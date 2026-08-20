Migranti, chi sono i "dublinanti" e perché l'Italia è coinvolta: tutto quello che c'è da sapere

Con il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, entrato in applicazione il 12 giugno, le regole sui trasferimenti dei migranti sono cambiate, alimentando anche il confronto tra Italia e Germania. Al centro del dibattito sono finiti i cosiddetti "dublinanti". Ma a cosa si fa riferimento con questo termine? Chi sono e come funziona il loro trasferimento? Perché l’Italia è tra i Paesi maggiormente coinvolti? E perché Roma e Berlino hanno posizioni diverse sulla gestione di questi trasferimenti? Ecco un elenco di domande e risposte sul tema.