Scuola, Valditara: "Italiano obbligatorio per i genitori degli studenti stranieri che vanno male"

Rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per i genitori stranieri i cui figli incontrano difficoltà durante l'anno scolastico. È la proposta annunciata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante il convegno “Il coraggio di educare” al Meeting di Rimini. Secondo il ministro, conoscere la lingua è essenziale per consentire ai membri del nucleo familiare di seguire il percorso scolastico dei figli e mantenere un rapporto con gli insegnanti. Valditara ha sottolineato che ad oggi sono ancora troppi i genitori stranieri che non partecipano attivamente alla vita scolastica dei figli.