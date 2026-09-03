Morto Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi e storico esponente della sinistra

La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, si è spento Fabio Mussi. Lo ha annunciato Avs in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana Avs, era nato a Piombino, in provincia di Livorno, il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del Comitato centrale del Pci, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008 (Pds, Ds).
Capogruppo dei deputati del Pds-Ulivo nel 1996 e poi nel 2001 vicepresidente della Camera dei Deputati. Vice direttore di Rinascita e poi condirettore de L'Unità. Non aderì al Pd, e contribuì alla nascita prima di Sel e poi di Sinistra Italiana. "Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto" ha concluso la nota.