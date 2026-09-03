Morto Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi e storico esponente della sinistra

Capogruppo dei deputati del Pds-Ulivo nel 1996 e poi nel 2001 vicepresidente della Camera dei Deputati. Vice direttore di Rinascita e poi condirettore de L'Unità. Non aderì al Pd, e contribuì alla nascita prima di Sel e poi di Sinistra Italiana. "Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto" ha concluso la nota.