Arrivati all'Avana la compagna di Di Battista e i medici del Gemelli

La comunità M5s è in apprensione, Giuseppe Conte da 24 ore è impegnato in una triangolazione fra la famiglia dell'ex deputato e la Farnesina. Da Giorgia Meloni in giù, il governo segue con attenzione gli sviluppi, in prima battuta con l'ambasciatrice a Cuba Simona De Martino. E nell'esecutivo si registra dispiacere per le polemiche, in particolare sui social, dopo la notizia del volo di Stato messo a disposizione. Antonio Tajani ha telefonato a Di Battista e lo ha trovato "combattivo nel tono, non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione". Il ministro degli Esteri, spiegano alla Farnesina, ha espresso la sua solidarietà all'ex parlamentare, garantendogli che il governo farà "tutto quello che serve per lui come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili", e augurandogli di tornare presto a Roma. Il vicepremier, rievocando il proprio passato da giornalista, gli ha chiesto su cosa si stesse concentrando nei suoi reportage a Cuba. Di Battista gli ha parlato a lungo dell'isola e delle complicate condizioni in cui versa, sottolineando la necessità di aiutare il popolo cubano. La telefonata si è conclusa con l'auspicio di Tajani di rivedersi presto, "di tornare a litigare su tutto ma non sulla solidarietà tra italiani e sui percorsi di pace che dobbiamo costruire".