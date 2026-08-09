Addio a Massimiliano Cencelli, padre del famoso "manuale"

Ne esistono al massimo otto copie cartacee scritte dal politico, in cui sono contenute direttive su come assegnare ruoli politici e governativi in base al peso dei partiti o delle correnti. Fu lo stesso Cencelli in un'intervista ad Avvenire del 2003 a rivelare come nacque: "Nel 1967 Sarti, con Cossiga e Taviani, fondò al congresso di Milano la corrente dei 'pontieri' così chiamata perché doveva fare da ponte fra maggioranza e sinistra. Ottenemmo il 12% e c'era da decidere gli incarichi in direzione. Allora io proposi: se abbiamo il 12%, come nel consiglio di amministrazione di una società gli incarichi vengono divisi in base alle azioni possedute, lo stesso deve avvenire per gli incarichi di partito e di governo in base alle tessere. Sarti mi disse di lavorarci su. In quel modo Taviani mantenne l'Interno, Gaspari fu sottosegretario alle Poste, Cossiga alla Difesa, Sarti al Turismo e Spettacolo. La cosa divenne di pubblico dominio perché durante le crisi di governo, Sarti, che amava scherzare, rispondeva sempre ai giornalisti che volevano anticipazioni dicendo di chiedere a me"