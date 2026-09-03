Legge elettorale, primo sì alle nuove preferenze: capolista bloccati e fino a tre nomi sulla scheda

Primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La commissione Affari costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a tre candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presenti sulla scheda e l alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.