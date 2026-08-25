Ex Ilva, il ministro Urso: "In gara anche un quarto grande operatore europeo"

Si allarga la partita per il futuro dell'ex Ilva di Taranto. Alla gara internazionale si è aggiunto un quarto grande operatore europeo, come annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Il nuovo soggetto si affianca a Jindal, Flacks e a una cordata italiana definita dal ministro "piuttosto significativa".
Urso: "Troveremo una soluzione"
Il ministro si è detto fiducioso sull'esito della procedura, marcando l'importanza della collaborazione tra le istituzioni per arrivare a una soluzione. L'obiettivo resta quello di garantire un futuro all'industria siderurgica e agli stabilimenti coinvolti. Urso ha inoltre ribadito la centralità della produzione industriale di base per il Paese e per l'intera Europa. "Noi crediamo all’industria primaria", ha affermato, sostenendo che senza questo settore sarebbero a rischio non soltanto il sistema produttivo europeo, ma anche la "libertà e l'indipendenza dell'Europa".