Ex Ilva, il ministro Urso: "In gara anche un quarto grande operatore europeo"

Il ministro si è detto fiducioso sull'esito della procedura, marcando l'importanza della collaborazione tra le istituzioni per arrivare a una soluzione. L'obiettivo resta quello di garantire un futuro all'industria siderurgica e agli stabilimenti coinvolti. Urso ha inoltre ribadito la centralità della produzione industriale di base per il Paese e per l'intera Europa. "Noi crediamo all’industria primaria", ha affermato, sostenendo che senza questo settore sarebbero a rischio non soltanto il sistema produttivo europeo, ma anche la "libertà e l'indipendenza dell'Europa".