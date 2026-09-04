SUO IL GOVERNO PIU' LUNGO

Meloni: "La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare"

Sono passati 1.413 giorni dall'insediamento a Palazzo Chigi: "Un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità" dice Meloni

04 Set 2026 - 08:53
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Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica italiana con i suoi 1.413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo "gratitudine e un forte senso di responsabilità". Per la presidente del Consiglio "la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare", le sue parole sui propri social.

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I numeri del record

 Giorgia Meloni, dunque, non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo. Sono infatti passati 1413 giorni dal 22 ottobre del 2022, data dell'insediamento della premier: un dato che le permette di superare in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo secondo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.

Gratitudine e responsabilità

 Una data da ricordare, dunque, per Giorgia Meloni. "Oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana. È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare", le parole della premier sui propri social.

"I risultati ci sono"

 Premier che rivendica anche i risultati raggiunti dal proprio governo. "In questi anni - aggiunge Meloni - abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia peso e credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare".

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Appuntamento alle urne

 Infine un appello che avvicina già gli italiani alle elezioni, presumibilmente in programma per la primavera del 2027: "Il prossimo anno torneremo davanti ai cittadini con quello che abbiamo fatto, con quello che resta da fare e con la nostra idea di futuro. E saranno ancora una volta loro a decidere se meritiamo di continuare questo cammino". 

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