Meloni: "La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare"

Una data da ricordare, dunque, per Giorgia Meloni. "Oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana. È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare", le parole della premier sui propri social.