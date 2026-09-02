un lungo messaggio sui social

Alessandro Di Battista: "Mi sento meglio, rientro da Cuba il 4 settembre"

L'annuncio ufficiale del ritorno in Italia con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione, dopo il No al volo di Stato

02 Set 2026 - 06:36
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"Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali". È quanto scrive in un post sui social Alessandro Di Battista, dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni mentre si trovava in viaggio a Cuba. "Partirò da Cuba il 4 settembre con un'aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza", annuncia.

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Il lungo messaggio su Instagram

 Sui social Di Battista, nel suo lungo post, aggiunge: "P.S. Da anni ho deciso di 'sfruttare' gli spazi mediatici che ho a disposizione per denunciare l'Olocausto palestinese, che va avanti anche se molti giornali si voltano dall'altra parte. Ne approfitto dunque per raccontarvi quello che mi dicono negli ospedali a Cuba, ovvero che molti dei medici e degli infermieri palestinesi uccisi in Palestina negli ultimi tre anni avevano studiato e si erano formati qui".

Infine l'ex deputato M5s conclude: "Grazie a tutti per l'affetto che è superiore a quello che mi sarei mai immaginato".

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Le spese coperte dalla polizza assicurativa

 Secondo diverse ricostruzioni, in questi giorni Di Battista aveva escluso il ricorso all'aereo di Stato per tornare in Italia. In ogni caso i costi verrebbero comunque coperti dall'assicurazione stipulata per il viaggio a Cuba da Di Battista, che nell'isola caraibica si era recato per realizzare reportage per Il Fatto quotidiano e TvLoft. Il giornale e il partito di Giuseppe Conte avevano già manifestato la disponibilità a intervenire per coprire eventuali altre spese.

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