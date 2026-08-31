Come funziona il volo di Stato sanitario

Come fa sapere la Farnesina, i voli di Stato per motivi sanitari sono già 57 nel 2026 e si va dai 27 dell'anno scorso ai 112 del 2018. Più numerosi dei voli di Stato umanitari, 5 quest'anno, poco più di 8 in media dal 2018 al 2025. Uno dei casi più noti di volo di Stato per motivi sanitari coinvolse un ragazzo di 17 anni di Grado (Gorizia) rimasto bloccato a Wuhan, in Cina, nel febbraio 2020, all'inizio della pandemia da coronavirus. Il 17enne era stato fermato due volte allo scalo cinese a causa della febbre e non aveva potuto imbarcarsi sui voli organizzati per riportare in Italia gli altri connazionali. Il 14 dello stesso mese, un Boeing KC-767 partì da Pratica di Mare, raggiunse Wuhan e riportò il ragazzo in Italia il giorno successivo. La missione era stata organizzata dall'Aeronautica con un volo configurato per il trasporto in biocontenimento. Al suo arrivo in Italia, il ragazzo fu trasferito allo Spallanzani per gli accertamenti e la quarantena: all'istituto specializzato il 17enne risultò negativo al coronavirus. Un episodio più recente, invece, riguarda il trasferimento di un cittadino italiano dalla Thailandia. Un aereo Gulfstream G-650 del 31esimo Stormo era partito dall'aeroporto di Ciampino per il Paese del Sud Est asiatico per effettuare il trasporto sanitario in un'unica tratta intercontinentale di circa 12 ore senza scali, che ha visto impegnati due equipaggi. Il velivolo era atterrato a Milano Linate e il paziente era stato poi trasferito al San Raffaele.