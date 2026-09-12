Legge elettorale, scoppia il caso firme: da 1.500 a 6mila per presentarsi alle elezioni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha mandato il suo di messaggio: "Gli italiani avranno la possibilità di scegliere. Sono fiera che questo lo abbia fatto il centrodestra, mi pare poco credibile che ci venga detto che non sia abbastanza, per esempio sulle preferenze". Anche Antonio Tajani è intervenuto sulla questione: "È una vergogna giocare con la democrazia cercando di presentare liste finte o liste civetta. Per concorrere alle elezioni serve il consenso di base, per andare in Parlamento, non basta mettere un simbolo, qual è la garanzia di serietà e di affidabilità? Serve ci sia un consenso, credo sia giusto mettere delle firme per dimostrare che chi partecipa rappresenta qualche cosa. Sennò è uno strumento per creare cose tipo 'forza Roma forza Lazio'. La democrazia è una cosa seria".