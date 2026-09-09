Legge elettorale: niente ballottaggio, premio di maggioranza resta al 42%

Nessuno "sconto": il premio di maggioranza resta al 42%. E non ci sarà alcun ballottaggio. È terminata, dopo poco più di due ore, la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma "anti-cespugli" che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. Ancora in corso, invece, una riflessione sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede. La legge elettorale approderà in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma.