Tajani: "Forza Italia proporrà Matteo Perego candidato sindaco a Milano"

Per la presidente dei senatori di Forza Italia Stefania Craxi, "Matteo Perego rappresenta una sintesi rara e preziosa tra esperienza istituzionale e capacità di interpretare il cambiamento. È un profilo che unisce competenza, visione e rinnovamento: qualità indispensabili per costruire l'alternativa credibile di cui Milano ha bisogno". Anche l'ex sindaca di Milano Letizia Moratti, oggi europarlamentare di Forza Italia, esprime apprezzamento per l'ipotesi della candidatura di Perego e parla di un "profilo forte e credibile". Positivo anche il commento di Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia: "Una figura pienamente in sintonia con una città dinamica come Milano, da sempre aperta al cambiamento e alle nuove sfide".