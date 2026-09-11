Tajani: "Forza Italia proporrà Matteo Perego candidato sindaco a Milano"

Antonio Tajani ha ufficializzato la proposta di Forza Italia per la corsa a sindaco di Milano. Si tratta di Matteo Perego, oggi sottosegretario alla Difesa del Governo Meloni.
L'annuncio di Tajani
"Proporremo ai nostri alleati come candidato sindaco di Milano Matteo Perego che è un giovane politico, poco più grande di voi, ma ha già una vasta esperienza, è un modello per dire che noi guardiamo al futuro, noi ci saremo domani, dopodomani, nei prossimi anni nei prossimi decenni" ha spiegato il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia a margine di "Azzurra Libertà", la festa nazionale dei giovani di FI.
La Russa: "Per Milano in lizza Perego, Lupi e Sardone"
"Il primo che ha offerto la candidatura a Milano di Perego di Cremnago è stato Crosetto che mi ha scritto mesi fa. Tajani è arrivato secondo…". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine del Il Tempo delle Donne a Milano. "Resto convinto che Lupi sarebbe un ottimo sindaco. La partita sarà tra Lupi, Sardone e Perego" ha aggiunto La Russa.
"Ne parleremo con gli alleati per decidere insieme"
"Ne parleremo con gli alleati - ha precisato il vicepremier -. Però è giusto che una forza come la nostra, che è nata a Milano, che è figlia di un grande milanese come Silvio Berlusconi, per la città di Milano offra uno dei suoi giovani dirigenti migliori, per governarla in nome e per conto del centrodestra unito". Per Tajani è giusto "fare una proposta ai nostri alleati, senza imposizioni, ma per discutere. Vedremo, valuteremo. Come al solito il centrodestra saprà fare sintesi e trovare il miglior candidato possibile per Milano e per le altre grandi città".
Le reazioni
Per la presidente dei senatori di Forza Italia Stefania Craxi, "Matteo Perego rappresenta una sintesi rara e preziosa tra esperienza istituzionale e capacità di interpretare il cambiamento. È un profilo che unisce competenza, visione e rinnovamento: qualità indispensabili per costruire l'alternativa credibile di cui Milano ha bisogno". Anche l'ex sindaca di Milano Letizia Moratti, oggi europarlamentare di Forza Italia, esprime apprezzamento per l'ipotesi della candidatura di Perego e parla di un "profilo forte e credibile". Positivo anche il commento di Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia: "Una figura pienamente in sintonia con una città dinamica come Milano, da sempre aperta al cambiamento e alle nuove sfide".