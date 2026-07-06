Il sondaggio ha preso in considerazione 92 comuni capoluogo di provincia e le regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta. Non sono stati testati i Comuni di Caserta, attualmente sciolto, e quelli in cui si è votato nel 2026 laddove non sia stato rieletto il sindaco uscente. Le interviste sono state effettuate tra aprile e giugno su un campione di mille elettori in ogni regione e seicento per ciascun comune: "L'appeal dei sindaci si misura sempre meno sui risultati e sempre più sulle paure dei cittadini", dice Antonio Noto, direttore dell'istituto demoscopico Noto sondaggi che ha condotto l'indagine. Per il professionista, non si tratta di una semplice oscillazione statistica, ma il sintomo di un cambiamento profondo: "La percezione del degrado, dell'incertezza economica o della perdita di qualità della vita pesa ormai quanto, se non più, delle opere pubbliche inaugurate, dei bilanci in ordine o degli investimenti realizzati. In questo scenario amministrare è diventato molto più complesso"