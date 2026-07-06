Pranzo al sacco, il governatore Decaro: non è vietato in spiaggia

Dal Corriere del Mezzogiorno era arrivata la storia di una donna e dei suoi due bambini che, a Vieste, erano stati costretti a nascondere bene i panini all'interno del borsone per sfuggire ai controlli dei titolari del lido. Situazioni come quest'ultima si ripetono quotidianamente all'interno degli stabilimenti balneari pugliesi e, come sempre, c'è chi approva la "legge non scritta" dei gestori e chi, invece, è totalmente contrario. È il caso delle associazioni dei consumatori e dei bagnanti, specie le famiglie, che non ne vogliono sapere di sottostare ai prezzi dei bar e dei ristoranti dei lidi balneari dove un semplice panino ha raggiunto il prezzo medio di 5-6 euro. Cifra a cui si devono sommare i costi, rincarati, di lettini e ombrelloni. Dall'altro lato ci sono le associazioni di categoria degli operatori turistici e balneari secondo cui, l'accesso in spiaggia con borsoni carichi di cibarie e bevande comporta "un danno economico e d'immagine" al lido dove si verifica.