Femminicidio A1, Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena Isceri: "Faremo la nostra parte"

Analogo il messaggio di Schlein: "Non possiamo che condividere fino in fondo e accogliere le parole del padre, ringraziandolo perché in un momento di grandissimo dolore ha avuto la lucidità e la forza di fare richieste concrete e puntuali che sentiamo di fare nostre", ha spiegato in avvio. "Continueremo a insistere anche per adottare una legge di civiltà che chiarisca che senza il consenso, è sempre violenza. Sappiamo che è indispensabile che proseguiamo tutte e tutti insieme questa difficile lotta per sradicare la violenza di genere che è una piaga strutturale. Noi ci siamo, e faremo la nostra parte", ha assicurato in conclusione.