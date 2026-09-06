Femminicidio A1, Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena Isceri: "Faremo la nostra parte"
L'uomo aveva chiesto "provvedimenti all'unanimità" in un video dopo la scomparsa della figlia. La premier e la leader del Pd rispondono tramite i social
© Ansa
Aveva chiesto aiuto alle istituzioni il padre di Lorena Isceri, la donna di 45 anni di Squinzano uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha lanciata giù dal viadotto dell'autostrada A1, giovedì 3 settembre. E loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del Pd Elly Schlein hanno scritto dei messaggi, attraverso i social, sostenendo Franco, che in un recente video messaggio si era definito "un padre distrutto". Comune la risposta di Meloni e Schlein: "Faremo la nostra parte".
Meloni: "Dobbiamo continuare a cercare soluzioni"
Arriva da Facebook la risposta di Meloni: "Ho ascoltato l'appello di Franco Isceri, il papà di Lorena, la donna di 45 anni uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita e portata sull'A1, dove è stata gettata da un viadotto. Parole segnate da un dolore che è difficile anche solo immaginare". Meloni ha iniziato con queste parole il suo messaggio.
Poi ha continuato focalizzandosi sugli interventi adottati dal suo governo: "In questa legislatura - anche grazie al contributo e al lavoro di tutte le forze politiche presenti in Parlamento - abbiamo raddoppiato le risorse per i centri anti-violenza e le case rifugio, scongiurando anche la possibilità che tante di queste strutture potessero chiudere. Abbiamo reso strutturale e potenziato il reddito di libertà, rafforzato uno strumento fondamentale come il 'Codice rosso', introdotto tra i primi in Europa il femminicidio come reato autonomo".
Infine la conclusione: "Ma davanti a tragedie come quella di Lorena nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Continueremo a fare la nostra parte. In nome di Lorena e di tutte le vittime. Nel nome delle loro famiglie".
Schlein: "Continueremo a insistere"
Analogo il messaggio di Schlein: "Non possiamo che condividere fino in fondo e accogliere le parole del padre, ringraziandolo perché in un momento di grandissimo dolore ha avuto la lucidità e la forza di fare richieste concrete e puntuali che sentiamo di fare nostre", ha spiegato in avvio. "Continueremo a insistere anche per adottare una legge di civiltà che chiarisca che senza il consenso, è sempre violenza. Sappiamo che è indispensabile che proseguiamo tutte e tutti insieme questa difficile lotta per sradicare la violenza di genere che è una piaga strutturale. Noi ci siamo, e faremo la nostra parte", ha assicurato in conclusione.