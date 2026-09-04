la ricostruzione grazie a un video

Femminicidio in A1, la lunga trattativa prima del suicidio di Federico Vella ripresa da un agente

Inutile il tentativo di una poliziotta di avvicinarlo da sola per calmarlo

04 Set 2026 - 22:12
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Trenta minuti. Sarebbero quelli trascorsi da Federico Vella in bilico oltre il guardrail del viadotto dell'Autostrada A1, che collega Firenze a Bologna da dove poco prima aveva spinto nel vuoto la ex compagna Lorena Isceri. Minuti interminabili ripresi dalla telecamera di un poliziotto, in cui gli agenti provano in ogni modo a convincere il 35enne a non lanciarsi nel vuoto. 

I poliziotti, quando arrivano sul posto, ancora non sanno che la ex compagna di Federico Vella, Lorena Isceri, con cui il ragazzo aveva avuto una relazione interrottasi a metà agosto, è già morta. La notizia, riporta il quotidiano La Nazione che ha diffuso il video, arriverà solo a intervento in corso. 

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La trattativa

 Le immagini riprendono l'uomo in bilico dietro il guardrail del viadotto della carreggiata nord, una poliziotta e dei vigili del fuoco in ginocchio a terra, altri agenti della stradale. Si sentono diverse voci dei soccorritori che cercano di convincere l'uomo e Vella che ripete più volte di non avvicinarsi. Una voce fuori campo di un uomo dice tra l'altro "Fede noi ci allontaniamo e tu vieni", altri lo "invitano a fare un passo dentro". 

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Le grida

  L'uomo, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, urla frasi come "Era la donna più bella", ma anche "Mi ha aggredito, mi trattava male" e ancora "Sparatemi", "Mi odiate tutti".

Sono momenti concitati. Vella a un certo punto chiede di parlare solo con una poliziotta e così gli altri agenti si allontanano mentre la donna si fa avanti per parlargli. Quando però è a pochi metri da lui, riporta ancora La Nazione, si sente un grido. L'epilogo è tragico. 

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