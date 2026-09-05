Femminicidio in A1, il messaggio dell'ex alla madre di Lorena: "È finita, tua figlia è morta"

Prima di gettare Lorena dal cavalcavia, Vella l'avrebbe aggredita ancora una volta ma non l'avrebbe uccisa. Secondo gli investigatori, la donna era priva di sensi ma ancora viva quando è stata lanciata nel vuoto. Una volta arrivate sul posto, le forze dell'ordine hanno trovato Federico sul ciglio del cavalcavia: non vuole essere avvicinato, come testimoniato dalle immagini degli agenti e nessuna trattativa riuscirà a farlo desistere da quello che già deciso di fare. Dopo aver scritto alla madre di Lorena decide di chiamare la sua: non si sa cosa si siano detti, ma poco dopo la madre ha chiamato la polizia denunciando Federico: "Mi ha chiamato mio figlio e mi ha detto che ha ucciso la sua ex fidanzata" ha detto la donna al telefono.