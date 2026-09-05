Femminicidio in A1, il messaggio dell'ex alla madre di Lorena: "È finita, tua figlia è morta"

Federico Vella è sul ciglio del cavalcavia dell'A1, sotto di lui il vuoto: ha appena gettato la sua ex, Lorena Isceri, togliendole la vita. Prima di buttarsi a sua volta sente il bisogno di scrivere un messaggio alla madre di Lorena, perché deve saperlo: "È finita, tua figlia è morta". Non è casuale: quando la relazione tra i due finì, Vella cercò in tutti i modi di riavvicinarsi a Lorena, anche messaggiando e chiamando la madre di lei che più volte aveva chiesto di non essere più contattata.
La ricostruzione
Secondo le prime indagini Lorena lasciò Federico dopo aver scoperto un presunto tradimento. Vella cercò con ogni mezzo di tornare insieme a lei, fino al punto in cui Lorena, spaventata, tornò a Squinzano per le vacanze, nella sua casa natale in Puglia. Lo hanno detto anche i suoi parenti: Lorena aveva paura di Federico, ma non voleva denunciarlo per rovinargli la vita. È nel luogo in cui Lorena doveva sentirsi più al sicuro che è iniziato tutto: nella sua casa di Rifredi, precisamente nel garage. Vella l'avrebbe aggredita con l'intenzione di rapirla. Con sé, infatti, portava fascette, forbici e un lenzuolo, quanto basta ai pm per ipotizzare che il delitto fosse premeditato. Una volta legata, Lorena è stata caricata nel bagagliaio della sua auto. Mentre Vella la sta trasportando verso il cavalcavia dell'A1, riesce a raggiungere il suo telefono di servizio nello zaino: manda prima un vocale ad un amico in cerca di aiuto, poi chiama la polizia: "Mi ha rapito, mi vuole uccidere".
Prima di gettare Lorena dal cavalcavia, Vella l'avrebbe aggredita ancora una volta ma non l'avrebbe uccisa. Secondo gli investigatori, la donna era priva di sensi ma ancora viva quando è stata lanciata nel vuoto. Una volta arrivate sul posto, le forze dell'ordine hanno trovato Federico sul ciglio del cavalcavia: non vuole essere avvicinato, come testimoniato dalle immagini degli agenti e nessuna trattativa riuscirà a farlo desistere da quello che già deciso di fare. Dopo aver scritto alla madre di Lorena decide di chiamare la sua: non si sa cosa si siano detti, ma poco dopo la madre ha chiamato la polizia denunciando Federico: "Mi ha chiamato mio figlio e mi ha detto che ha ucciso la sua ex fidanzata" ha detto la donna al telefono.