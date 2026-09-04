Omicidio-suicidio a Finale Ligure, il sindaco: "Coppia ritenuta affiatata da tutti"

Il primo cittadino descrive un episodio che ha colto tutti di sorpresa: "È un fatto del tutto improvviso, imprevisto e imprevedibile", sottolinea, ricordando come marito e moglie fossero considerati una famiglia tranquilla, ben inserita nella comunità finalese. Nessuno, secondo Berlangieri, aveva mai notato segnali che potessero far pensare a una situazione così grave.