Finale Ligure, Roberta de I Murr ricorda la cugina uccisa: "Il mio cuore è a pezzi"

Roberta apre il suo messaggio con un'ammissione di fatica: "Ho pensato tanto prima di pubblicare queste parole. Questo è un dolore che appartiene alla mia famiglia e che avrei potuto tenere nel silenzio". Sono righe che raccontano l'esitazione di chi sa che parlarne significa esporre un dolore che, fino a quel momento, era rimasto tra le mura di casa. Subito dopo, però, spiega la ragione che l'ha spinta a rompere quel silenzio: "Ho scelto di condividerlo perché, se da una tragedia così immensa può nascere anche una sola domanda, un gesto di attenzione, una telefonata, allora forse parlarne ha un senso."